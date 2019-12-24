Николай БАЛАКИН: «Все знают, что Гармаш — проблемный. Даже его партнеры»

Украинский арбитр Николай Балакин поделился мнением о 29-летнем украинском полузащитнике «Динамо» Денисе Гармаше.

– Даже игроки «Динамо» признают, что Денис Гармаш слишком много говорит с арбитрами. Как вы с этим боретесь?

– Гармаш любит закрывать рот ладонью и что-то рассказывать. Я ему говорю: «Убери руку, пусть все видят, как ты с нами общаешься. Чего ты боишься? Я же не закрываю рот, когда с тобой разговариваю».

А он говорит и говорит. Все знают, что он — проблемный игрок. Даже его партнеры по команде. За много лет в футболе он не поменялся.

Сейчас будет VAR, все разговоры будут записываться. Мы только «за». Пожалуйста, слушайте, что говорим мы, но в то же время слушайте, что нам говорят футболисты.

От игроков часто можно услышать, что арбитр что-то сказал им после матча. А у нас нет возможности сказать, что нам говорят футболисты. И, поверьте, это совсем не «Товарищ судья, почему вы приняли такое решение?» Идет игра в одни ворота.

В текущем сезоне Гармаш провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал одну результативную передачу.