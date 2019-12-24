Ман Юнайтед собирается избавиться от Матича и Рохо

«Манчестер Юнайтед» во время зимнего трансферного окна планирует продать двух футболистов.
Как сообщает Daily Star, английский клуб попрощается с защитником Маркосом Рохо и хавбеком Неманьей Матичем.
В этом сезоне 29-летний Рохо сыграл 9 матчей за МЮ, 31-летний Матич провел 7 матчей и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» продаст Поля Погба в «Ювентус».
Источник — Daily Star
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