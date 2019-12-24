Полузащитник Динамо Кравченко близок к переходу в Олимпик

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды в донецком «Олимпике».

Оба клуба уже согласовали трансфер, о нем в ближайшее время будет объявлено официально. Равно как и о переходе на правах аренды в «Александрию» еще одного хавбека «бело-синих» Романа Вантуха, о котором накануне сообщил главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

Кравченко в нынешнем сезоне являлся основным игроком молодежной команды «Динамо», а к основной обойме первой команды «бело-синих» практически не привлекался. В молодежном первенстве сезона 2019/2020 Кравченко провел за «Динамо» U-21 10 матчей, забив в них 2 мяча.