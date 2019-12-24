Ливерпуль потерял Окслейд-Чемберлена

«Ливерпуль» на неопределенный срок потерял полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.
Как сообщает Sky Sports, у 26-летнего футболиста диагностирована травма связок голеностопа. Игрок получил повреждение в финальном матче клубного чемпионата мира против «Фламенго» (1:0).
Отметим, что кроме Окслейд-Чемберлена, у «Ливерпуля» также травмированы Жоэль Матип и Фабиньо.
В текущем сезоне Окслейд-Чемберлен провёл за «Ливерпуль» 21 матч и забил 5 мячей.
Источник — Sky Sports
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