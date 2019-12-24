ФОТО. Цыганков похвастался накачанным прессом

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков перед стартом второй части сезона набирается сил на Бали.

«Ты там отдыхаешь или качаешься?», — прокомментировал свежее фото Виктора один из его друзей.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков может продолжить карьеру в миланском «Интере».