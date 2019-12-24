ФОТО. Цыганков похвастался накачанным прессом

Украинский вингер «Динамо» отдыхает на Бали перед стартом второй части сезона

  • 24.12.2019 13:22
  • 1315 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Цыганков похвастался накачанным прессом
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков перед стартом второй части сезона набирается сил на Бали.

«Ты там отдыхаешь или качаешься?», — прокомментировал свежее фото Виктора один из его друзей.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Цыганков может продолжить карьеру в миланском «Интере».

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    alefteev77, 24.12.2019 13:45
    0
    umnuy, 24.12.2019 13:33
    Йопаный насос,Витёк накуй ты это вылажуешь
    Віктор цим фото показує приклад тисячам ледарів та мрійникам.
    Віктор показує як завдяки чесній та наполегливій праці можна бути:
    - фахівцем у власній професії,
    - мати функціональне та сильне тіло,
    - мати можливість гарно відпочивати в цікавих місцях за чесно зароблені гроші.
    Беріть приклад з Віктора. Працюйте наполегливо та якісно, і будете як Віктор.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 24.12.2019 13:42
    -1
    Никогда не понимал цель спор* юа
    Как на меня есть:
    - солидные издания, сайты, форбс, ... которые задают тренд и являются лидерами в стране/странах.
    - а есть просто желтая пресса которую никто не воспринимает в серьез. которая барахтается где-то внизу с целью набрать больше просмотров.
    как говорят, каждому свое.
    Но данный сайт все больше превращается в пуб*** дом
    Чем в профессиональное издание и сайт номер 1 в украине.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.12.2019 13:33
    +1
    Йопаный насос,Витёк накуй ты это вылажуешь
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 24.12.2019 13:33
    +1
    Йопаный насос,Витёк накуй ты это вылажуешь
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 24.12.2019 13:45
    0
    umnuy, 24.12.2019 13:33
    Йопаный насос,Витёк накуй ты это вылажуешь
    Віктор цим фото показує приклад тисячам ледарів та мрійникам.
    Віктор показує як завдяки чесній та наполегливій праці можна бути:
    - фахівцем у власній професії,
    - мати функціональне та сильне тіло,
    - мати можливість гарно відпочивати в цікавих місцях за чесно зароблені гроші.
    Беріть приклад з Віктора. Працюйте наполегливо та якісно, і будете як Віктор.
    Ссылка
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