ФОТО. Цыганков похвастался накачанным прессом

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков перед стартом второй части сезона набирается сил на Бали.
«Ты там отдыхаешь или качаешься?», — прокомментировал свежее фото Виктора один из его друзей.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Цыганков может продолжить карьеру в миланском «Интере».
Источник — Instagram
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Віктор показує як завдяки чесній та наполегливій праці можна бути:
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- мати функціональне та сильне тіло,
- мати можливість гарно відпочивати в цікавих місцях за чесно зароблені гроші.
Беріть приклад з Віктора. Працюйте наполегливо та якісно, і будете як Віктор.
Как на меня есть:
- солидные издания, сайты, форбс, ... которые задают тренд и являются лидерами в стране/странах.
- а есть просто желтая пресса которую никто не воспринимает в серьез. которая барахтается где-то внизу с целью набрать больше просмотров.
как говорят, каждому свое.
Но данный сайт все больше превращается в пуб*** дом
Чем в профессиональное издание и сайт номер 1 в украине.
Віктор показує як завдяки чесній та наполегливій праці можна бути:
- фахівцем у власній професії,
- мати функціональне та сильне тіло,
- мати можливість гарно відпочивати в цікавих місцях за чесно зароблені гроші.
Беріть приклад з Віктора. Працюйте наполегливо та якісно, і будете як Віктор.
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