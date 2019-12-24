Бентанкур получил дисквалификацию за оскорбление резервного арбитра

Уругвайский полузащитник туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур получил дисквалификацию на три матча после поединка за Суперкубок Италии с «Лацио» (1:3).
По информации источника, итальянская федерация футбола отстранила 22-летнего игрока на три матча. Один матч хавбек пропустит из-за красной карточки, а еще два - за критику резервного арбитра в этой же встрече. Таким образом, уругваец не сыграет с «Кальяри», «Ромой» и «Пармой» в Серии А.
Кроме того, на 5000 тысяч евро оштрафованы спортивный директор туринцев Фабио Паратичи и вице-президент клуба Павел Недвед за неуважительное поведение по отношению к другим официальным лицам после игры с «Лацио».
Источник — Football-Italia
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