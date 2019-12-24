Михалик может вернуться в Локомотив

Защитник «Волыни» может снова оказаться в России

  • 24.12.2019 07:33
  • 2656 просмотров
  • 2 комментария
Михалик может вернуться в Локомотив
© ФК Локомотив Москва. Тарас Михалик
36-летний украинский футболист Тарас Михалик, который минувшим летом перешел в родную «Волынь» после шести лет в московском «Локомотиве», может вернуться в российский клуб. Об этом сообщил в Телегам-канале «Футбольный Биги» российский журналист Сергей Егоров.
 
«И удивительный вариант – возможное возвращение Тараса Михалика. Не знаю, зачем, но тема существует», - написал Егоров.
 
Михалик защищал цвета «Локомотива» с лета 2013 года после перехода из киевского «Динамо». Всего за «Локомотив» Михалик провел 106 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
 
Отметим, что в этом сезоне Михалик провел 11 матчей за луцкую «Волынь» в Первой лиге Украины.
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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Олекса Дорош
    online
      Олекса Дорош, 24.12.2019 09:06
    0
    В якості пропагандона рузькє міра і мішебратія
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:00
    0
    В каком качестве?
    Ссылка
    Олекса Дорош
    online
      Олекса Дорош, 24.12.2019 09:06
    0
    В якості пропагандона рузькє міра і мішебратія
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 09:00
    0
    В каком качестве?
    Ссылка
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