Венсан КОМПАНИ: «Я заменю Гвардиолу в Ман Сити? Это смешно»

Бывший защитник «Манчестер Сити», а сейчас тренер «Андерлехта» Венсан Компани высказался о слухах о возможной замене Хосепа Гвардиолы у руля клуба.
«Я заменю Гвардиолу? Это смешно. Я не думаю об этом. Надеюсь, Гвардиола будет находиться у руля «Манчестер Сити» насколько долго, насколько это возможно. Он - лучший», - сказал Компани.
Источник — Goal.com
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