Венсан КОМПАНИ: «Я заменю Гвардиолу в Ман Сити? Это смешно»

Бывший защитник «Манчестер Сити», а сейчас тренер «Андерлехта» Венсан Компани высказался о слухах о возможной замене Хосепа Гвардиолы у руля клуба.

«Я заменю Гвардиолу? Это смешно. Я не думаю об этом. Надеюсь, Гвардиола будет находиться у руля «Манчестер Сити» насколько долго, насколько это возможно. Он - лучший», - сказал Компани.