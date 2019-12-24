Мануэль НОЙЕР: «Я не хочу покидать Баварию»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что однажды может покинуть «Баварию» и уехать играть в другую страну.
«Я никогда не говорил, что хочу закончить карьеру в Германии. Но также я не говорил, что покину «Баварию».
На данный момент я не представляю себя заграницей, но все быстро меняется. Возможно, однажды я захочу этого.
Но пока я себя хорошо чувствую здесь и не хочу уезжать», - сказал Нойер.
Напомним, что «Бавария» нашла потенциальную замену Нойеру.
Источник — Goal.com
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