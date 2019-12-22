Бавария договорилась о переходе вратаря Шальке Нюбеля

«Бавария» согласовала переход голкипера «Шальке» Александера Нюбеля.

Мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с игроком. Как сообщает Bild, 23-летний футболист перейдет в «Баварию» летом 2020 года.

Отметим, что Нюбель достанется «Баварии» бесплатно, поскольку в конце этого сезона у него завершится контракт с «Шальке».

Ожидается, что Нюбель в будущем станет преемником Мануэля Нойера.

Нюбель играет за «Шальке» с 2015 года. За этом время провел 41 матч и пропустил 52 мяча.