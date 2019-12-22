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Бавария договорилась о переходе вратаря Шальке Нюбеля

Мюнхенский клуб нашел преемника Мануэлю Нойеру

  • 22.12.2019 17:30
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Бавария договорилась о переходе вратаря Шальке Нюбеля
© ReadFootball.com. Александер Нюбель
«Бавария» согласовала переход голкипера «Шальке» Александера Нюбеля.
 
Мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с игроком. Как сообщает Bild, 23-летний футболист перейдет в «Баварию» летом 2020 года. 
 
Отметим, что Нюбель достанется «Баварии» бесплатно, поскольку в конце этого сезона у него завершится контракт с «Шальке».
 
Ожидается, что Нюбель в будущем станет преемником Мануэля Нойера.
 
Нюбель играет за «Шальке» с 2015 года. За этом время провел 41 матч и пропустил 52 мяча.
 
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Источник — Bild

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