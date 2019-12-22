Бавария договорилась о переходе вратаря Шальке Нюбеля

«Бавария» согласовала переход голкипера «Шальке» Александера Нюбеля.
Мюнхенский клуб согласовал пятилетний контракт с игроком. Как сообщает Bild, 23-летний футболист перейдет в «Баварию» летом 2020 года.
Отметим, что Нюбель достанется «Баварии» бесплатно, поскольку в конце этого сезона у него завершится контракт с «Шальке».
Ожидается, что Нюбель в будущем станет преемником Мануэля Нойера.
Нюбель играет за «Шальке» с 2015 года. За этом время провел 41 матч и пропустил 52 мяча.
Источник — Bild
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.