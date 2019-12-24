Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД: «Никогда не хотел покидать Тоттенхэм»

«Я никогда не думал об уходе из «Тоттенхэма». Я счастлив здесь. Решение продлить контракт с «Тоттенхэмом» не было трудным для меня», - сказал Алдервейрелд.

Тоби играет за «шпор» с 2015 года и сыграл 179 матчей за английский клуб во всех соревнованиях.