Серхио РАМОС: «Хотим выйти в финал Лиги чемпионов»

Капитан «Реала» поделился планами на 2020-й год

  • 24.12.2019 02:27
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Серхио РАМОС: «Хотим выйти в финал Лиги чемпионов»
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Защитник «Реала» Серхио Рамос имеет амбициозные планы на вторую часть сезона 2019/20. Капитан «сливочных» хочет выйти в финал Лиги чемпионов и Кубка Испании.

«Я бы больше хотел добиться успеха на профессиональном уровне. Чтобы травмы обходили нас стороной. «Реалу» необходимо успешно выступить в трех турнирах. Очень хотим дойти до финалов Лиги чемпионов и кубка Испании и в то же время хорошо выступить в Ла Лиге», - сказал Рамос.

Ранее Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико.

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Источник — As.com

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