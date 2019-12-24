Серхио РАМОС: «Хотим выйти в финал Лиги чемпионов»

Защитник «Реала» Серхио Рамос имеет амбициозные планы на вторую часть сезона 2019/20. Капитан «сливочных» хочет выйти в финал Лиги чемпионов и Кубка Испании.

«Я бы больше хотел добиться успеха на профессиональном уровне. Чтобы травмы обходили нас стороной. «Реалу» необходимо успешно выступить в трех турнирах. Очень хотим дойти до финалов Лиги чемпионов и кубка Испании и в то же время хорошо выступить в Ла Лиге», - сказал Рамос.

Ранее Рамос установил рекорд по количеству сыгранных матчей в Эль Класико.