Ибрагимович согласился перейти в Милан

Златан Ибрагимович принял решение по поводу того, где продолжит свою карьеру. Он согласился на переход в «Милан».

Переговоры между сторонами велись в течение нескольких недель и увенчались успехом.

Сейчас Ибрагимович находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истек.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах, и в 2011 году стал вместе с командой чемпионом Италии.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти пригласил Златана в «Эвертон».