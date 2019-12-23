Ибрагимович согласился перейти в Милан

Переговоры между сторонами увенчались успехом

  • 23.12.2019 23:50
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Ибрагимович согласился перейти в Милан
© twitter.com/LAGalaxy

Златан Ибрагимович принял решение по поводу того, где продолжит свою карьеру. Он согласился на переход в «Милан».

Переговоры между сторонами велись в течение нескольких недель и увенчались успехом.

Сейчас Ибрагимович находится в статусе свободного агента после того, как его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» истек.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах, и в 2011 году стал вместе с командой чемпионом Италии.

Ранее сообщалось о том, что Карло Анчелотти пригласил Златана в «Эвертон».

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Источник — ANSA

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