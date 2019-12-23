Анчелотти приглашает Ибрагимовича в Эвертон

Златан Ибрагимович по-прежнему не принял решения по поводу того, где продолжит свою карьеру.
Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что был бы рад видеть 38-летнего шведа в своей команде:
«Я работал со многими невероятными игроками. Ибрагимович является моим хорошим другом. Не знаю, какое решение он хочет принять, мне стоит позвонить ему. Если он хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить».
Источник — Sky Sports
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