Анчелотти приглашает Ибрагимовича в Эвертон

Златан Ибрагимович по-прежнему не принял решения по поводу того, где продолжит свою карьеру.

Новый главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что был бы рад видеть 38-летнего шведа в своей команде:

«Я работал со многими невероятными игроками. Ибрагимович является моим хорошим другом. Не знаю, какое решение он хочет принять, мне стоит позвонить ему. Если он хочет получать радость от игры в Эвертоне, то может приходить».