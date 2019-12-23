ОФИЦИАЛЬНО. Якини – новый тренер Фиорентины

«Фиорентина» официально объявила о назначении на пост главного тренера Джузеппе Якини.
55-летний специалист заменит на этой должности Винченцо Монтеллу, который был уволен в субботу.
После 17 туров Серии А «Фиорентина» идет 15-й в турнирной таблице с 17 очками в активе.
Ранее Якини уже работал в Серии А с «Венецией», «Кьево», «Брешией», «Сампдорией», «Сиеной», «Палермо», «Удинезе», «Сассуоло» и «Эмполи».
Источник — ФК Фиорентина
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