ОФИЦИАЛЬНО. Якини – новый тренер Фиорентины

«Фиорентина» официально объявила о назначении на пост главного тренера Джузеппе Якини.

55-летний специалист заменит на этой должности Винченцо Монтеллу, который был уволен в субботу.

После 17 туров Серии А «Фиорентина» идет 15-й в турнирной таблице с 17 очками в активе.

Ранее Якини уже работал в Серии А с «Венецией», «Кьево», «Брешией», «Сампдорией», «Сиеной», «Палермо», «Удинезе», «Сассуоло» и «Эмполи».