ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина уволила Винченцо Монтеллу

«Фиорентина» рассталась с главным тренером команды Винченцо Монтеллу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, что специалисту не простили разгромное поражение «Фиорентины» от «Ромы» 1:4 в 17-м туре Серии А.
На данный момент «Фиорентина» идет 14-й в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе.
Монтелла возглавил «Фиорентину» в апреле текущего года. Ранее 45-летний специалист уже работал с «Фиорентиной» в 2012-2015 годах.
Источник — ФК Фиорентина
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