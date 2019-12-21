ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина уволила Винченцо Монтеллу

«Фиорентина» рассталась с главным тренером команды Винченцо Монтеллу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что специалисту не простили разгромное поражение «Фиорентины» от «Ромы» 1:4 в 17-м туре Серии А.

На данный момент «Фиорентина» идет 14-й в турнирной таблице Серии А с 17 очками в активе.

Монтелла возглавил «Фиорентину» в апреле текущего года. Ранее 45-летний специалист уже работал с «Фиорентиной» в 2012-2015 годах.