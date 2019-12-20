Войти или Зарегистрироваться

Фиалки потерпели фиаско в матче Серии A против Ромы с Фонсекой

В топ-4 Серии A входят «Ювентус», «Интер», «Лацио» и «Рома»

  • 20.12.2019 23:59
  • 392 просмотра
  • 2 комментария
Фиалки потерпели фиаско в матче Серии A против Ромы с Фонсекой
© Twitter
20 декабря прошел поединок 17-го тура итальянской Серии A. «Фиорентина» потерпела крупное домашнее поражение (1:4) в матче против «Ромы», которую возглавляет Пауло Фонсека. Форвард римлян Эдин Джеко забил гол и сделал два ассиста.
 
Лидеры Серии A на текущий момент: «Ювентус» (42), «Интер» (39), «Лацио» (36), «Рома» (35). А вот «Фиалки» с конца октября не побеждали в турнире (14-е место, 17 очков).
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
17-й тур, 20 декабря
 
«Фиорентина» – «Рома»  1:4
 
Голы: Джеко, 19 (0:1). Коларов, 21 (0:2). Бадель, 34 (1:2). Пеллегрини, 73 (1:3). Дзаньоло, 88 (1:4).
 
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Эйсерик, 83), Миленкович, Бадель, Кастровилли (Соттиль, 83), Пульгар, Боатенг (Педру, 66), Влахович.
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 86), Диавара, Дзаньоло (Спинаццола, 90), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).
 
Предупреждения: Пеццела, 20. Дзаньоло, 38. Касерес, 45+1. Коларов, 45+2. Диавара, 57. Кастровилли, 64. Влахович, 89.
 
Судья: Орсато.
 
Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Artem !
      Artem !, 21.12.2019 00:50
    0
    Фонсека все-таки что-то могет
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 21.12.2019 00:14
    0
    Рома молодцы!
    Ссылка
    Artem !
      Artem !, 21.12.2019 00:50
    0
    Фонсека все-таки что-то могет
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 21.12.2019 00:14
    0
    Рома молодцы!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности