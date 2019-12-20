Фиалки потерпели фиаско в матче Серии A против Ромы с Фонсекой

20 декабря прошел поединок 17-го тура итальянской Серии A. «Фиорентина» потерпела крупное домашнее поражение (1:4) в матче против «Ромы», которую возглавляет Пауло Фонсека. Форвард римлян Эдин Джеко забил гол и сделал два ассиста.

Лидеры Серии A на текущий момент: «Ювентус» (42), «Интер» (39), «Лацио» (36), «Рома» (35). А вот «Фиалки» с конца октября не побеждали в турнире (14-е место, 17 очков).

Чемпионат Италии. Серия A

17-й тур, 20 декабря

«Фиорентина» – «Рома» – 1:4

Голы: Джеко, 19 (0:1). Коларов, 21 (0:2). Бадель, 34 (1:2). Пеллегрини, 73 (1:3). Дзаньоло, 88 (1:4).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Эйсерик, 83), Миленкович, Бадель, Кастровилли (Соттиль, 83), Пульгар, Боатенг (Педру, 66), Влахович.

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Верету, Пеллегрини (Дженгиз Юндер, 86), Диавара, Дзаньоло (Спинаццола, 90), Джеко, Перотти (Мхитарян, 76).

Предупреждения: Пеццела, 20. Дзаньоло, 38. Касерес, 45+1. Коларов, 45+2. Диавара, 57. Кастровилли, 64. Влахович, 89.

Судья: Орсато.

Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Турнирная таблица Серии A