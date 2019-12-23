В 2019 году в Бундеслиге забили 1000 голов

Вчера «Айнтрахт» в 17-м туре Бундеслиги на выезде проиграл «Падерборну» со счетом 1:2. Этот матч был последним в 2019 году в чемпионате Германии.

Заключительный гол в матче забил форвард «Айнтрахта» Бас Дост. Этот гол стал юбилейным, 1000-м в календарном 2019 году в Бундеслиге.

Бундеслига возобновится 17 января матчем между «Шальке» и «Боруссией» Менхенгладбах.