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17-й тур
Падерборн
2:1
Айнтрахт Ф
22.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Фортуна сильнее Униона, Падерборн обыграл Айнтрахт

Состоялись воскресные матчи 17-го тура немецкой Бундеслиги

  • 22.12.2019 20:57
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Фортуна сильнее Униона, Падерборн обыграл Айнтрахт
© ФК Унион

В 17-м туре чемпионата Германии по футболу «Фортуна» дома обыграла «Унион» со счетом 2:1. Франкфуртский «Айнтрахт» на выезде уступил «Падерборну» со счетом 1:2.

«Фортуна» — «Унион» — 2:1
Голы: Хеннингс, 38, Томми, 90 — Паренсен, 48

«Фортуна»: Стеффен, Айхан, Хоффманн, Зуттнер, Циммерманн, Финк, Бодзек, Ампома (Томми, 67), Моралес, Хеннингс, Ковнацки (Бормут, 90).
«Унион»: Гикевич, Ленц, Триммель, Хюбнер (Меес, 46), Паренсен, Гентнер, Андрих, Бюльтер (Рюэрсон, 83), Фридрих, Ингвартсен (Уджа, 62), Андерссон.
Предупреждения: Ленц (46), Бодзек (68), Триммель (81), Фридрих (84), Томми (90), Гентнер (90).

«Падерборн» — «Айнтрахт» Франкфурт — 2:1
Голы: Сабири, 9, Шонлау, 41 — Дост, 72

«Падерборн»: Цингерле, Коллинз, Янс, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хюнемайер, 86), Мамба (Михель, 67), Цолински (Каули, 79).
«Айнтрахт» Франкфурт: Видвальд, Чендлер, Фалетт, Ндика, да Кошта, Фернандес (Андре Силва, 46), Хасебе, Костич, Кор (Соу, 65), Гачинович (Камада, 76), Дост.
Предупреждения: Фернандес (39), Сабири (81), Коллинз (83), Михель (89).

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Источник — Sport.ua

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