Назарий РУСИН: «Рад вернуться домой. Еду с Динамо на сборы»

В понедельник «Динамо» объявило о возвращении из аренды форварда Назария Русина, который провел первую часть сезона в «Заре».
«Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в «Динамо» и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой», - сказал Русин.
Игрок в 17 матчах сезона забил 7 голов.
Ранее Русин ушел из «Динамо», так как не имел доверия уже экс-наставника киевлян Александра Хацкевича.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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