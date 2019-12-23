Назарий РУСИН: «Рад вернуться домой. Еду с Динамо на сборы»

В понедельник «Динамо» объявило о возвращении из аренды форварда Назария Русина, который провел первую часть сезона в «Заре».

«Да, действительно, я досрочно возвращаюсь в «Динамо» и отправлюсь с первой командой на зимние сборы. Я очень рад вернуться домой», - сказал Русин.

Игрок в 17 матчах сезона забил 7 голов.

Ранее Русин ушел из «Динамо», так как не имел доверия уже экс-наставника киевлян Александра Хацкевича.