Шахтер определил лучшего игрока в декабре

Им стал хавбек Тарас Степаненко

  • 23.12.2019 18:13
  • 737 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер определил лучшего игрока в декабре
© twitter.com/fcshakhtar

«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока декабря. Им стал полузащитник Тарас Степаненко.

Игрок опередил защитника Николая Матвиенко, а также хавбеков Марлоса и Виктора Коваленко.

Степаненко в декабре провел два матча УПЛ и один - в Лиге чемпионов.

Вне поля игрок запомнился претензиями к Тайсону.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Zport.
      Zport., 23.12.2019 18:57
    0
    Особенно с Аталантой шикарную голевую отдал. Последний гвоздь в крышку вколотил
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 23.12.2019 18:29
    0
    Боец на 100%!
    Карточки это обязаловка на его рабочем месте, где балет не катит.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 23.12.2019 18:57
    0
    Особенно с Аталантой шикарную голевую отдал. Последний гвоздь в крышку вколотил
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 23.12.2019 18:29
    0
    Боец на 100%!
    Карточки это обязаловка на его рабочем месте, где балет не катит.
    Ссылка
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