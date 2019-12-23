Шахтер определил лучшего игрока в декабре

«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока декабря. Им стал полузащитник Тарас Степаненко.

Игрок опередил защитника Николая Матвиенко, а также хавбеков Марлоса и Виктора Коваленко.

Степаненко в декабре провел два матча УПЛ и один - в Лиге чемпионов.

Вне поля игрок запомнился претензиями к Тайсону.