Шахтер определил лучшего игрока в декабре

«Шахтер» по итогам голосования определил лучшего игрока декабря. Им стал полузащитник Тарас Степаненко.
Игрок опередил защитника Николая Матвиенко, а также хавбеков Марлоса и Виктора Коваленко.
Степаненко в декабре провел два матча УПЛ и один - в Лиге чемпионов.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Карточки это обязаловка на его рабочем месте, где балет не катит.
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