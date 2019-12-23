ВИДЕО. Безумная радость из раздевалки Лацио после Суперкубка

В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
Источник — Sport.ua
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В Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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