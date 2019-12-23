Джозеф ГОМЕС: «Игрокам Ливерпуля не стоит задирать носы»

«Победа в этом турнире добавила нам оптимизма. Мы стали чемпионами мира на клубном уровне. Почему бы не использовать это достижение в целях подъема морального духа команды? Но мы знаем, что не можем остановиться на этом. Мы еще даже не на полпути к завершению сезона, поэтому не стоит задирать носы. Необходимо сосредоточиться на работе», - сказал Гомес.