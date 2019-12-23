Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.

За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно. В том числе учитывались выступления в квалификации.

Лучшим клубом стал мадридский «Реал», который к тому же является самым титулованным, выиграв 13 трофеев. Компанию «сливочным» в топ-3 составили мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».

Лучшим украинским клубом стало киевское «Динамо», которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.

Донецкий «Шахтер» в рейтинге находится на 32-м месте, «Днепр» – на 173-м.

Топ-15 рейтинга:

1. «Реал» (Испания) – 600 очков

2. «Бавария» (Германия) – 474

3. «Барселона» (Испания) – 446

4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 374

5. «Ювентус» (Италия) – 349

6. «Милан» (Италия) – 314

7. «Ливерпуль» (Англия) – 289

8. «Бенфика» (Португалия) – 287

9. «Порту» (Португалия) – 277

10. «Аякс» (Нидерланды) – 266

11. «Динамо» (Украина) – 246

12. «Арсенал» (Англия) – 245

13. «Селтик» (Шотландия) – 236

14. «Интер» (Италия) – 219

15. «Челси» (Англия) – 214

...

32. «Шахтер» – 132

173. Днепр – 14

282. Заря – 5

333. Металлист – 3

344. Таврия – 3