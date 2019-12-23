Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала

УЕФА поставил киевский клуб на высокое место в истории Лиги чемпионов

  • 23.12.2019 15:05
  • 2459 просмотров
  • 17 комментариев
Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков и Георгий Цитаишвили
УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. 
 
За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно. В том числе учитывались выступления в квалификации.
 
Лучшим клубом стал мадридский «Реал», который к тому же является самым титулованным, выиграв 13 трофеев. Компанию «сливочным» в топ-3 составили мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».
 
Лучшим украинским клубом стало киевское «Динамо», которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.
 
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Донецкий «Шахтер» в рейтинге находится на 32-м месте, «Днепр» – на 173-м.
 
Топ-15 рейтинга:
 
1. «Реал» (Испания) – 600 очков
2. «Бавария» (Германия) – 474
3. «Барселона» (Испания) – 446
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 374
5. «Ювентус» (Италия) – 349
6. «Милан» (Италия) – 314
7. «Ливерпуль» (Англия) – 289
8. «Бенфика» (Португалия) – 287
9. «Порту» (Португалия) – 277
10. «Аякс» (Нидерланды) – 266
11. «Динамо» (Украина) – 246
12. «Арсенал» (Англия) – 245
13. «Селтик» (Шотландия) – 236
14. «Интер» (Италия) – 219
15. «Челси» (Англия) – 214
...
32. «Шахтер» – 132
173. Днепр – 14
282. Заря – 5
333. Металлист – 3
344. Таврия – 3
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Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 16:12
    0
    MaxUa, 23.12.2019 15:33
    Если бы да кабы, во рту выросли грибы.
    Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
    Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
    О передовых позициях рос. в еврокубках можно по подробнее узнать?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 16:11
    0
    Как не крути, а ДК клуб # 1.
    Пусть сейчас и жопа, но все впереди еще, если выводы наконец делать начнут.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.12.2019 16:06
    0
    MaxUa, 23.12.2019 15:26
    КЕЧ был переименован в ЛЧ в 1992 году. А годом раньше - в 1991 году - формат турнира был изменен. Тогда впервые появился групповой этап.
    Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
    Это называется эволюция. В 2000 году формат ЛЧ тоже был с двумя групповыми раундами, давай и эти года минуснем
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.12.2019 15:52
    -1
    Ну пора бы уже в такие рейтинги попадать и в нынешнее время , а не былые заслуги ....
    П.С. Даже страшно представить сколько ржавых жоп сдетонирует от заголовка
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 23.12.2019 15:52
    +1
    УЕФА оценила это приятно.
    Но наши клубы в Европе сейчас в жопе.
    Особой радости я не вижу
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 15:49
    +1
    MaxUa, 23.12.2019 15:26
    КЕЧ был переименован в ЛЧ в 1992 году. А годом раньше - в 1991 году - формат турнира был изменен. Тогда впервые появился групповой этап.
    Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
    ну тогда если про лигу чемпионов нельзя говорить начиная с 1955 года,у Реала вычеркиваем 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 титулы
    а у сборной ссср отнимаем звание чемпиона Европы,дело в том что он проводился по другой системе и в нем отказались принимать участие-команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции и назывался он Кубок европейских наций.
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 23.12.2019 15:45
    -1
    Dmitriy410, 23.12.2019 15:40
    Не в обиду клубу и фанам ДК, но и здесь команду тянут тянут да вытянуть не могут, откуда именно это статистика? Цифры с неба!
    с УЕФА, начисление по 3 очка за победу в турнирах КЕЧ и ЛЧ и 1 очко за ничью, и не важно групповой турнир или матчи на вылет. Шахтеру чтобы догнать Динамо нужно 38 побед в ЛЧ еще, это примерно 10 лет выступлений
    Ссылка
    pidor_iz_shakhtera
      pidor_iz_shakhtera, 23.12.2019 15:43
    -1
    в следующем сезоне ДИНАМО выиграет ЛЧ и закроет рот всем хейтерам
    Ссылка
    Dmitriy410
    online
      Dmitriy410, 23.12.2019 15:40
    -1
    Не в обиду клубу и фанам ДК, но и здесь команду тянут тянут да вытянуть не могут, откуда именно это статистика? Цифры с неба!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 23.12.2019 15:33
    -4
    D.Lanskoy, 23.12.2019 15:25
    А что, это справедливо. Вообще, если бы СССР не играл по-дебильному весна-лето, а победитель чемпионата сразу же с осени стартовал в еврокубках, тогда Динамо Киев в 75м играл бы в Кубке чемпионов и был бы там на голову сильнее всех. Аналогично, в 86м году Динамо выиграло второй кубок, будучи чемпионом страны, только исключительно из-за разницы в год, а уже в следующем дошло только до полуфинала Кубка чемпионов. В 99м тому Динамо тоже было по силам выиграть Лигу чемпионов, полуфинал с Баварией был трагическим стечением обстоятельств, где-то не хватило везения, где-то немного опыта. Так что, если сравнивать со всеми командами, игравшими в Лиге чемпионов и не победившими, пожалуй, только Арсенал 2006 года вспоминается из тех, кто был достоин и кому не повезло.
    Если бы да кабы, во рту выросли грибы.
    Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
    Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.12.2019 15:32
    +1
    D.Lanskoy, 23.12.2019 15:25
    А что, это справедливо. Вообще, если бы СССР не играл по-дебильному весна-лето, а победитель чемпионата сразу же с осени стартовал в еврокубках, тогда Динамо Киев в 75м играл бы в Кубке чемпионов и был бы там на голову сильнее всех. Аналогично, в 86м году Динамо выиграло второй кубок, будучи чемпионом страны, только исключительно из-за разницы в год, а уже в следующем дошло только до полуфинала Кубка чемпионов. В 99м тому Динамо тоже было по силам выиграть Лигу чемпионов, полуфинал с Баварией был трагическим стечением обстоятельств, где-то не хватило везения, где-то немного опыта. Так что, если сравнивать со всеми командами, игравшими в Лиге чемпионов и не победившими, пожалуй, только Арсенал 2006 года вспоминается из тех, кто был достоин и кому не повезло.
    Я би ще згадав Лаціо другої половини 90-х-початку 2000-х. Анджело Перуцці, Алессандро Неста, Ернан Креспо, Клаудіо Лопес, Манчіні — Недвед — Верон — Поборські — Сімеоне. - сильна була команда!!!
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 15:29
    0
    мда!в два раза лючше шахтера!стереть и переписать,иначе у кротообразных будет "Биг Бум".
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 23.12.2019 15:26
    -2
    КЕЧ был переименован в ЛЧ в 1992 году. А годом раньше - в 1991 году - формат турнира был изменен. Тогда впервые появился групповой этап.
    Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.12.2019 15:25
    0
    zhevasil, 23.12.2019 15:14
    Ой, щас начнётся!!!
    20 хв. - ще нічого не почалося!!!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 23.12.2019 15:25
    0
    А что, это справедливо. Вообще, если бы СССР не играл по-дебильному весна-лето, а победитель чемпионата сразу же с осени стартовал в еврокубках, тогда Динамо Киев в 75м играл бы в Кубке чемпионов и был бы там на голову сильнее всех. Аналогично, в 86м году Динамо выиграло второй кубок, будучи чемпионом страны, только исключительно из-за разницы в год, а уже в следующем дошло только до полуфинала Кубка чемпионов. В 99м тому Динамо тоже было по силам выиграть Лигу чемпионов, полуфинал с Баварией был трагическим стечением обстоятельств, где-то не хватило везения, где-то немного опыта. Так что, если сравнивать со всеми командами, игравшими в Лиге чемпионов и не победившими, пожалуй, только Арсенал 2006 года вспоминается из тех, кто был достоин и кому не повезло.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.12.2019 15:24
    -3
    очнулись, говорю
    Ссылка
    zhevasil
      zhevasil, 23.12.2019 15:14
    -2
    Ой, щас начнётся!!!
    Ссылка
    trasher87 trasher87
      trasher87 trasher87, 23.12.2019 15:52
    +1
    УЕФА оценила это приятно.
    Но наши клубы в Европе сейчас в жопе.
    Особой радости я не вижу
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 15:49
    +1
    MaxUa, 23.12.2019 15:26
    КЕЧ был переименован в ЛЧ в 1992 году. А годом раньше - в 1991 году - формат турнира был изменен. Тогда впервые появился групповой этап.
    Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
    ну тогда если про лигу чемпионов нельзя говорить начиная с 1955 года,у Реала вычеркиваем 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966 титулы
    а у сборной ссср отнимаем звание чемпиона Европы,дело в том что он проводился по другой системе и в нем отказались принимать участие-команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции и назывался он Кубок европейских наций.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.12.2019 15:32
    +1
    D.Lanskoy, 23.12.2019 15:25
    А что, это справедливо. Вообще, если бы СССР не играл по-дебильному весна-лето, а победитель чемпионата сразу же с осени стартовал в еврокубках, тогда Динамо Киев в 75м играл бы в Кубке чемпионов и был бы там на голову сильнее всех. Аналогично, в 86м году Динамо выиграло второй кубок, будучи чемпионом страны, только исключительно из-за разницы в год, а уже в следующем дошло только до полуфинала Кубка чемпионов. В 99м тому Динамо тоже было по силам выиграть Лигу чемпионов, полуфинал с Баварией был трагическим стечением обстоятельств, где-то не хватило везения, где-то немного опыта. Так что, если сравнивать со всеми командами, игравшими в Лиге чемпионов и не победившими, пожалуй, только Арсенал 2006 года вспоминается из тех, кто был достоин и кому не повезло.
    Я би ще згадав Лаціо другої половини 90-х-початку 2000-х. Анджело Перуцці, Алессандро Неста, Ернан Креспо, Клаудіо Лопес, Манчіні — Недвед — Верон — Поборські — Сімеоне. - сильна була команда!!!
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 16:12
    0
    MaxUa, 23.12.2019 15:33
    Если бы да кабы, во рту выросли грибы.
    Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
    Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
    О передовых позициях рос. в еврокубках можно по подробнее узнать?
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 23.12.2019 16:11
    0
    Как не крути, а ДК клуб # 1.
    Пусть сейчас и жопа, но все впереди еще, если выводы наконец делать начнут.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.12.2019 16:06
    0
    MaxUa, 23.12.2019 15:26
    КЕЧ был переименован в ЛЧ в 1992 году. А годом раньше - в 1991 году - формат турнира был изменен. Тогда впервые появился групповой этап.
    Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
    Это называется эволюция. В 2000 году формат ЛЧ тоже был с двумя групповыми раундами, давай и эти года минуснем
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 23.12.2019 15:29
    0
    мда!в два раза лючше шахтера!стереть и переписать,иначе у кротообразных будет "Биг Бум".
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 23.12.2019 15:25
    0
    zhevasil, 23.12.2019 15:14
    Ой, щас начнётся!!!
    20 хв. - ще нічого не почалося!!!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 23.12.2019 15:25
    0
    А что, это справедливо. Вообще, если бы СССР не играл по-дебильному весна-лето, а победитель чемпионата сразу же с осени стартовал в еврокубках, тогда Динамо Киев в 75м играл бы в Кубке чемпионов и был бы там на голову сильнее всех. Аналогично, в 86м году Динамо выиграло второй кубок, будучи чемпионом страны, только исключительно из-за разницы в год, а уже в следующем дошло только до полуфинала Кубка чемпионов. В 99м тому Динамо тоже было по силам выиграть Лигу чемпионов, полуфинал с Баварией был трагическим стечением обстоятельств, где-то не хватило везения, где-то немного опыта. Так что, если сравнивать со всеми командами, игравшими в Лиге чемпионов и не победившими, пожалуй, только Арсенал 2006 года вспоминается из тех, кто был достоин и кому не повезло.
    Ссылка
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