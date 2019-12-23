Динамо – лучший клуб в истории ЛЧ среди тех, кто не доходил до финала

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.
За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно. В том числе учитывались выступления в квалификации.
Лучшим клубом стал мадридский «Реал», который к тому же является самым титулованным, выиграв 13 трофеев. Компанию «сливочным» в топ-3 составили мюнхенская «Бавария» и каталонская «Барселона».
Лучшим украинским клубом стало киевское «Динамо», которое к тому же является клубом с наивысшим рейтингом среди тех, кто ни разу не доходил хотя бы до финала турнира.
Читайте также: «Динамо»: кому на выход?
Донецкий «Шахтер» в рейтинге находится на 32-м месте, «Днепр» – на 173-м.
Топ-15 рейтинга:
1. «Реал» (Испания) – 600 очков
2. «Бавария» (Германия) – 474
3. «Барселона» (Испания) – 446
4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 374
5. «Ювентус» (Италия) – 349
6. «Милан» (Италия) – 314
7. «Ливерпуль» (Англия) – 289
8. «Бенфика» (Португалия) – 287
9. «Порту» (Португалия) – 277
10. «Аякс» (Нидерланды) – 266
11. «Динамо» (Украина) – 246
12. «Арсенал» (Англия) – 245
13. «Селтик» (Шотландия) – 236
14. «Интер» (Италия) – 219
15. «Челси» (Англия) – 214
...
32. «Шахтер» – 132
173. Днепр – 14
282. Заря – 5
333. Металлист – 3
344. Таврия – 3
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
Пусть сейчас и жопа, но все впереди еще, если выводы наконец делать начнут.
Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
П.С. Даже страшно представить сколько ржавых жоп сдетонирует от заголовка
Но наши клубы в Европе сейчас в жопе.
Особой радости я не вижу
Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
а у сборной ссср отнимаем звание чемпиона Европы,дело в том что он проводился по другой системе и в нем отказались принимать участие-команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции и назывался он Кубок европейских наций.
Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
Но наши клубы в Европе сейчас в жопе.
Особой радости я не вижу
Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
а у сборной ссср отнимаем звание чемпиона Европы,дело в том что он проводился по другой системе и в нем отказались принимать участие-команды 13 стран, среди которых были сборные Англии, Бельгии, ФРГ, Италии, Голландии, Швеции и назывался он Кубок европейских наций.
Вот РФ не так давно перешла на самый правильный формат осень - весна и это сразу же вывело их клубы на передовые позиции в еврокубках.
Кроме того не нужно забывать, что в то время еврокубки не являлись неким центральным элементом футбольной жизни. И бюджеты клубов от участия в них не зависели. Вы просто меряете те времена сквозь призму ценностей нашего времени, для которого ЛЧ - самый заветный турнир.
Пусть сейчас и жопа, но все впереди еще, если выводы наконец делать начнут.
Говорить про ЛЧ начиная с 1955 нельзя, потому что КЕЧ и ЛЧ - разные турниры, которые отличаются как по формату проведения, так и по принципу отбора участников.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.