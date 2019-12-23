Богдан ЛЕДНЕВ: «Я еще ни разу не получал премию»

Полузащитник луганской «Зари» Богдан Леднев рассказал о своей первой зарплате, а также выделил тройку лучших игроков нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.
– Назовите тройку лучших футболистов чемпионата первой половины сезона 2019/20 (без игроков «Зари»)?
– Тайсон, Пятов и, наверное, Миколенко. Он выделялся в «Динамо».
– Игроки молодежки за победу на чемпионате мира получили примерно по 30 тысяч долларов на брата. Какую самую большую премию вы получали в футболе?
– Я еще ни разу не попадал под раздачу (смеется). Нет, серьезно. Ни одной премии не получал.
– Первые заработанные в футболе деньги?
– Когда подписал контракт с «Днепром» U-19, у меня была зарплата 200 долларов.
Источник — Facebook.com
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