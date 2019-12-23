Богдан ЛЕДНЕВ: «Я еще ни разу не получал премию»

Хавбек «Зари» – о деньгах в футболе

  • 23.12.2019 13:17
  • 2983 просмотра
  • 1 комментарий
Богдан ЛЕДНЕВ: «Я еще ни разу не получал премию»
© ФК Заря Луганск. Богдан Леднев
Полузащитник луганской «Зари» Богдан Леднев рассказал о своей первой зарплате, а также выделил тройку лучших игроков нынешнего сезона украинской Премьер-лиги.
 
– Назовите тройку лучших футболистов чемпионата первой половины сезона 2019/20 (без игроков «Зари»)?
– Тайсон, Пятов и, наверное, Миколенко. Он выделялся в «Динамо».
 
– Игроки молодежки за победу на чемпионате мира получили примерно по 30 тысяч долларов на брата. Какую самую большую премию вы получали в футболе?
– Я еще ни разу не попадал под раздачу (смеется). Нет, серьезно. Ни одной премии не получал.
 
– Первые заработанные в футболе деньги?
– Когда подписал контракт с «Днепром» U-19, у меня была зарплата 200 долларов.
 
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Источник — Facebook.com

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 23.12.2019 13:39
    +1
    200 баксів і зараз багато хто з смертних получає
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 23.12.2019 13:39
    +1
    200 баксів і зараз багато хто з смертних получає
    Ссылка
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