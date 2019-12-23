Колашинац заинтересовал Рому и Наполи

Защитник лондонского «Арсенала» может продолжить карьеру в Серии А

  • 23.12.2019 12:39
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Колашинац заинтересовал Рому и Наполи
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Итальянские «Рома» и «Наполи» интересуются защитником лондонского «Арсенала» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Сеадом Колашинацем.
 
По информации источника, новый наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо лично заинтересован в приобретении 26-летнего игрока уже в зимнее трансферное окно. «Рома» также следит за Колашинацем, но готова приобрести игрока лишь летом.
 
Отметим, что в этом сезоне Колашинац провел 14 матчей в английской Премьер-лиге, в которых сделал 2 ассиста. Контракт Колашинаца с «Арсеналом» рассчитан до лета 2022 года.
 
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Источник — Sky Sports

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