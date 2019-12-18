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Гаттузо хочет купить Родригеса в Наполи

Защитник «Милана» может продолжить карьеру в неаполитанском клубе

  • 18.12.2019 13:58
  • 1120 просмотров
  • 2 комментария
Гаттузо хочет купить Родригеса в Наполи
© ACMilanFan.ru. Рикардо Родригес

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо намерен пригласить в неаполитанскую команду 27-летнего швейцарского левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.

В текущем сезоне у Родригеса мало игровой практики в «Милане». Всего футболист провел за миланский клуб 4 матча в Серии А, сыграв 342 минуты.

В преддверии Евро-2020 Родригес хочет получать больше игровой практики.

Ориентировочная цена футболиста составляет €10 миллионов. Контракт Родригеса с «Миланом» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:14
    0
    Не того Родригеса, Дженаро ;)
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    totolink
      totolink, 18.12.2019 14:07
    -1
    Продавать, пока хоть куму-то интересен!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 18.12.2019 14:14
    0
    Не того Родригеса, Дженаро ;)
    Ссылка
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