Гаттузо хочет купить Родригеса в Наполи

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо намерен пригласить в неаполитанскую команду 27-летнего швейцарского левого защитника «Милана» Рикардо Родригеса.

В текущем сезоне у Родригеса мало игровой практики в «Милане». Всего футболист провел за миланский клуб 4 матча в Серии А, сыграв 342 минуты.

В преддверии Евро-2020 Родригес хочет получать больше игровой практики.

Ориентировочная цена футболиста составляет €10 миллионов. Контракт Родригеса с «Миланом» рассчитан до лета 2021-го года.