Ливерпуль установил новый рекорд для английских клубов

В субботу, 23 декабря, «Ливерпуль» выиграл финальный матч Клубного чемпионата мира.
Таким образом, «красные» в 2019 году выиграли три международных трофея. Ранее были победы в Лиге чемпионов (2-0 в финале против «Тоттенхэма») и Суперкубке УЕФА (2-2, по пенальти 5:4 против «Челси»).
Отметим, что «Ливерпуль» – первый в истории английский клуб, которому удалось выиграть все три возможных международных трофея за один год.
Источник — Gracenote Live
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