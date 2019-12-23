Ливерпуль установил новый рекорд для английских клубов

Команда Юргена Клоппа выиграла три международных трофея за один год

  • 23.12.2019 11:52
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Ливерпуль установил новый рекорд для английских клубов
© ФК Ливерпуль
В субботу, 23 декабря, «Ливерпуль» выиграл финальный матч Клубного чемпионата мира.
 
Таким образом, «красные» в 2019 году выиграли три международных трофея. Ранее были победы в Лиге чемпионов (2-0 в финале против «Тоттенхэма») и Суперкубке УЕФА (2-2, по пенальти 5:4 против «Челси»).
 
Отметим, что «Ливерпуль» – первый в истории английский клуб, которому удалось выиграть все три возможных международных трофея за один год.
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Источник — Gracenote Live

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