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Ливерпуль впервые выиграл Клубный ЧМ. Это третий трофей Клоппа

Наставник добывает трофеи на международной арене

  • 21.12.2019 23:05
  • 1500 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль впервые выиграл Клубный ЧМ. Это третий трофей Клоппа
© Skysports.com

«Ливерпуль» в матче Клубного чемпионата мира победил «Фламенго» 1:0 и выиграл трофей. Для английского клуба это первый в истории титул клубного чемпиона.

И второй для Англии - в 2008 году Клубный ЧМ выиграл «Манчестер Юнайтед».

Для тренера Юргена Клоппа это третий трофей в «Ливерпуле», и третий - на международной арене.

После Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА «Красные» пополнились еще одним трофеем вне Англии.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    ptl9188
      ptl9188, 21.12.2019 23:37
    +2
    YNWA 💪⚽️
    Ссылка
    ptl9188
      ptl9188, 21.12.2019 23:37
    +2
    YNWA 💪⚽️
    Ссылка
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