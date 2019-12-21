Ливерпуль впервые выиграл Клубный ЧМ. Это третий трофей Клоппа

«Ливерпуль» в матче Клубного чемпионата мира победил «Фламенго» 1:0 и выиграл трофей. Для английского клуба это первый в истории титул клубного чемпиона.

И второй для Англии - в 2008 году Клубный ЧМ выиграл «Манчестер Юнайтед».

Для тренера Юргена Клоппа это третий трофей в «Ливерпуле», и третий - на международной арене.

После Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА «Красные» пополнились еще одним трофеем вне Англии.