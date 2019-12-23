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Грозный может возглавить клуб из Казахстана

Украинский специалист претендует на пост главного тренера карагандинского «Шахтера».

  • 23.12.2019 11:19
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Грозный может возглавить клуб из Казахстана
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный
63-летний украинский специалист Вячеслав Грозный является кандидатом на пост главного тренера карагандинского «Шахтера».
 
Напомним, Грозный уже работал в Казахстане с «Тоболом» (2011-2012 годы) и «Иртышом» (2017).
 
Последним местом работы опытного специалиста был украинский «Арсенал-Киев».
 
Отметим, что «Шахтер» из Караганды набрал всего 2 очка в последних десяти матчах чемпионата Казахстана, заняв по итогам сезона девятое место в турнирной таблице (из 12 команд).
 
Напомним, что ранее главным тренером карагандинского «Шахтера» был болгарский специалист Николай Костов.
 

 

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Источник — KazFootball.kz

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