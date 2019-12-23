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Фаны Бетиса забросали поле игрушками, которые потом передали детям

Болельщики команды из Севильи провели традиционную благотворительную акцию

  • 23.12.2019 10:37
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
Фаны Бетиса забросали поле игрушками, которые потом передали детям
© ФК Реал Бетис
Фанаты «Бетиса» в перерыве матча против «Атлетико» (1:2) провели традиционную акцию для нуждающихся детей.
 
Болельщики команды из Севильи бросали на поле стадиона «Бенито Вильямарин» различные плюшевые игрушки. Данная благотворительная акция была приурочена к Рождеству. 
 
Все игрушки были собраны и переданы по назначению. Объем можно оценить по фото ниже.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
      ВВВ, 23.12.2019 11:39
    0
    Оце акція від фанатів! Набагато цікавіша і людяніша ніж "захист" північних плямистих сов!!!!
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 23.12.2019 11:39
    0
    Оце акція від фанатів! Набагато цікавіша і людяніша ніж "захист" північних плямистих сов!!!!
    Ссылка
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