Фаны Бетиса забросали поле игрушками, которые потом передали детям

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча против «Атлетико» (1:2) провели традиционную акцию для нуждающихся детей.
Болельщики команды из Севильи бросали на поле стадиона «Бенито Вильямарин» различные плюшевые игрушки. Данная благотворительная акция была приурочена к Рождеству.
Все игрушки были собраны и переданы по назначению. Объем можно оценить по фото ниже.
Источник — Sport.ua
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