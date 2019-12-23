Фаны Бетиса забросали поле игрушками, которые потом передали детям

Фанаты «Бетиса» в перерыве матча против «Атлетико» (1:2) провели традиционную акцию для нуждающихся детей.

Болельщики команды из Севильи бросали на поле стадиона «Бенито Вильямарин» различные плюшевые игрушки. Данная благотворительная акция была приурочена к Рождеству.

Все игрушки были собраны и переданы по назначению. Объем можно оценить по фото ниже.