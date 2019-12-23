Фанаты Наполи спели: «Если не выиграете, мы вас убьем». Команда победила

Фанаты «Наполи» воодушевили футболистов своей команды на камбэк в поединке против «Сассуоло» (2:1).
На 86-й минуте болельщики неаполитанцев при счете 1:1 запели: «Если не выиграете, мы вас убьем».
Команда Дженнаро Гаттузо вырвала победу на 90+4 минуте встречи, повезло с автоголом.
Источник — Calcionapoli24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Для Лемберга. Вместо про птн.
Для Лемберга. Вместо про птн.
Для Лемберга. Вместо про птн.
Для Лемберга. Вместо про птн.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.