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Фанаты Наполи спели: «Если не выиграете, мы вас убьем». Команда победила

Победный гол был забит на 90+4 минуте

  • 23.12.2019 09:45
  • 596 просмотров
  • 5 комментариев
Фанаты Наполи спели: «Если не выиграете, мы вас убьем». Команда победила
© calcionapoli24
Фанаты «Наполи» воодушевили футболистов своей команды на камбэк в поединке против «Сассуоло» (2:1).
 
На 86-й минуте болельщики неаполитанцев при счете 1:1 запели: «Если не выиграете, мы вас убьем».
 
Команда Дженнаро Гаттузо вырвала победу на 90+4 минуте встречи, повезло с автоголом.
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Источник — Calcionapoli24

(3 голоса)

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Комментарии
    vasyan86
      vasyan86, 23.12.2019 10:10
    0
    nomad, 23.12.2019 09:59
    Классная частушка.
    Для Лемберга. Вместо про птн.
    Я ее пел и 11-го, и 12-го, жаль никто не слышал
    Ссылка
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 23.12.2019 10:08
    0
    Фанам Динамо варто взяти на озброєння! А раптом допоможе?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 23.12.2019 09:59
    0
    Классная частушка.
    Для Лемберга. Вместо про птн.
    Ссылка
    galievromaifcp
    online
    galievromaifcp, 23.12.2019 09:58
    0
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    Trollface
    online
      Trollface, 23.12.2019 09:57
    0
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    vasyan86
      vasyan86, 23.12.2019 10:10
    0
    nomad, 23.12.2019 09:59
    Классная частушка.
    Для Лемберга. Вместо про птн.
    Я ее пел и 11-го, и 12-го, жаль никто не слышал
    Ссылка
    Surkisfuilo
    online
    Surkisfuilo, 23.12.2019 10:08
    0
    Фанам Динамо варто взяти на озброєння! А раптом допоможе?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 23.12.2019 09:59
    0
    Классная частушка.
    Для Лемберга. Вместо про птн.
    Ссылка
    galievromaifcp
    online
    galievromaifcp, 23.12.2019 09:58
    0
    Секс Знакомства: Анонимно, бесплатно, реальные девки, проверены фото, не ломаются и сами хотят секса!Просто попробуй и сам убедись,вот сайт---- https://blu.vn/loveeto
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.12.2019 09:57
    0
    Стремная Италия. Особенно грязный Неаполь.
    Ссылка
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