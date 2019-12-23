ВИДЕО. Шедевр Катальди со штрафного в ворота Ювентуса в матче за Суперкубок

В воскресенье, 22 декабря, в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.

Третий мяч невероятным по красоте ударом со штрафного на 90+4 минуте забил полузащитник римского клуба Данило Катальди. После этого удара всем стало ясно, что вопрос о победителе окончательно снят.

Вот так гол выглядел во время трансляции:

А вот так – с трибун: