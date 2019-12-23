ВИДЕО. Шедевр Катальди со штрафного в ворота Ювентуса в матче за Суперкубок

В воскресенье, 22 декабря, в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
Третий мяч невероятным по красоте ударом со штрафного на 90+4 минуте забил полузащитник римского клуба Данило Катальди. После этого удара всем стало ясно, что вопрос о победителе окончательно снят.
Вот так гол выглядел во время трансляции:
check mate! pic.twitter.com/87nNSJ0NHg— Ivan sloth (@ivan_sloth) December 22, 2019
А вот так – с трибун:
... l'avesse fatto CR7 staremmo gridando al capolavoro, ma il goal è di Cataldi quindi...io dico che è un capolavoro comunque! 😁#Juventus #Lazio #SupercoppaItaliana @OfficialSSLazio @CataldiDanilo pic.twitter.com/L4DKxatcse— stefano molinari (@stemolinaradio) December 22, 2019
Источник — Sport.ua
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