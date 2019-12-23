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ВИДЕО. Шедевр Катальди со штрафного в ворота Ювентуса в матче за Суперкубок

Супергол в компенсированное время матча

  • 23.12.2019 09:17
  • 1733 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Шедевр Катальди со штрафного в ворота Ювентуса в матче за Суперкубок
© ФК Лацио. Данило Катальди
В воскресенье, 22 декабря, в Саудовской Аравии состоялся матч за Суперкубок Италии 2019. «Лацио» обыграл «Ювентус» со счетом 3:1 и стал обладателем трофея в 5-й раз.
 
Третий мяч невероятным по красоте ударом со штрафного на 90+4 минуте забил полузащитник римского клуба Данило Катальди. После этого удара всем стало ясно, что вопрос о победителе окончательно снят.
 
Вот так гол выглядел во время трансляции:

А вот так – с трибун:

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dedpixto
    online
      dedpixto, 23.12.2019 10:05
    0
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    galievromaifcp
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    galievromaifcp, 23.12.2019 09:57
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    dedpixto
    online
      dedpixto, 23.12.2019 10:05
    0
    всё потому, что высокопрыгающее20летнее тело на стояло в стенке!
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