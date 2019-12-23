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Милан собирается арендовать Йовича

Сербский нападающий вскоре может покинуть «Реал»

  • 23.12.2019 08:51
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
Милан собирается арендовать Йовича
© Bleacher Report. Лука Йович
«Милан» хочет усилить свой состав форвардом «Реала» Лукой Йовичем.
 
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб собирается арендовать игрока в январе.
 
Напомним, что летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро. На его счету 12 матчей за «Реал», в которых он забил только 1 мяч.
 
 
 
 
 
 

 

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Источник — Calciomercato

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Комментарии
    galievromaifcp
    online
    galievromaifcp, 23.12.2019 09:58
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    0
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    galievromaifcp
    online
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    0
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    online
      Женя Матийчук, 23.12.2019 08:54
    0
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