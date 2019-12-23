Милан собирается арендовать Йовича

«Милан» хочет усилить свой состав форвардом «Реала» Лукой Йовичем.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб собирается арендовать игрока в январе.

Напомним, что летом «Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» за 60 миллионов евро. На его счету 12 матчей за «Реал», в которых он забил только 1 мяч.