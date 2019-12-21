Милан в январе хочет купить Матича

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич вскоре может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает итальянская пресса, 31-летний серб заинтересовал «Милан». Действующий контракт Матича с МЮ рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Матич провел 7 матчей за «Манчестер Юнайтед».
Источник — Football-Italia
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