Реал впервые за 13 лет сыграл две безголевые ничьи подряд

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао, сыграв безголевую ничью (0:0).
Для «сливочных» это уже второй матч подряд, в котором ворота обеих команд остались на замке. Напомним, в 17-м туре с аналогичным счетом завершился матч «галактикос» против «Барселоны».
Стоит отметить, что для «королевского клуба» это совсем нетипичная ситуация. предыдущий раз «Реал» сыграл два подряд матча в нулевую ничью еще в 2006 году. Самое интересное, что нынешний главный тренер Зинедин Зидан провел оба тех поединка в качестве футболиста.
Источник — Gracenote Live
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