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Реал впервые за 13 лет сыграл две безголевые ничьи подряд

В 2006-м году оба матча отыграл нынешний главный тренер «сливочных»

  • 23.12.2019 08:35
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Реал впервые за 13 лет сыграл две безголевые ничьи подряд
© ФК Реал Мадрид
В матче 18-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» поделил очки с «Атлетиком» из Бильбао, сыграв безголевую ничью (0:0).
 
Для «сливочных» это уже второй матч подряд, в котором ворота обеих команд остались на замке. Напомним, в 17-м туре с аналогичным счетом завершился матч «галактикос» против «Барселоны».
 
Стоит отметить, что для «королевского клуба» это совсем нетипичная ситуация. предыдущий раз «Реал» сыграл два подряд матча в нулевую ничью еще в 2006 году. Самое интересное, что нынешний главный тренер Зинедин Зидан провел оба тех поединка в качестве футболиста.
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Источник — Gracenote Live

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