Реал впервые за 13 лет сыграл две безголевые ничьи подряд

Для «сливочных» это уже второй матч подряд, в котором ворота обеих команд остались на замке. Напомним, в 17-м туре с аналогичным счетом завершился матч «галактикос» против «Барселоны».

Стоит отметить, что для «королевского клуба» это совсем нетипичная ситуация. предыдущий раз «Реал» сыграл два подряд матча в нулевую ничью еще в 2006 году. Самое интересное, что нынешний главный тренер Зинедин Зидан провел оба тех поединка в качестве футболиста.