Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сможем ли мы угнаться за Ливерпулем? Это нереально»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о преимуществе «Ливерпуля» перед «горожанами» в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Когда у противника 16 побед из 17, нереально думать, что мы сможем угнаться за ними. Сейчас это нереально. Мы просто должны выигрывать матч за матчем и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.
Если команда проигрывает одну игру из последних 53-54, то нельзя надеяться, что она проиграет еще 4-5 раз за 10-11 матчей. «Ливерпуль» невероятно силен», - сказал Гвардиола.
После 18-ти туров «Ливерпуль» опережает «Сити» на 11 очков, но у «красных» одна игра в запасе. В последнем матче «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (3:1).
Источник — Goal.com
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