Хосеп ГВАРДИОЛА: «Сможем ли мы угнаться за Ливерпулем? Это нереально»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о преимуществе «Ливерпуля» перед «горожанами» в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Когда у противника 16 побед из 17, нереально думать, что мы сможем угнаться за ними. Сейчас это нереально. Мы просто должны выигрывать матч за матчем и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Если команда проигрывает одну игру из последних 53-54, то нельзя надеяться, что она проиграет еще 4-5 раз за 10-11 матчей. «Ливерпуль» невероятно силен», - сказал Гвардиола.