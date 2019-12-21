Манчестер Сити разобрался с Лестером, Зинченко не играл

«Манчестер Сити» не слишком удачно проводит первую половину сезона АПЛ, однако сегодня команда Хосепа Гвардиола получила шанс сократить отставание от «Лестера», занимающего 2-е место.
На своем поле «Сити» разобрался с соперником 3:1. Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе, а его место слева в обороне занял Бенжамен Менди.
Манчестерская команда осталась третьей, но отставание от «Лестера» составляет 1 пункт. «Ливерпуль», пропускающий тур из-за Клубного чемпионата мира, в 11 очках впереди.
Манчестер Сити - Лестер 3:1
Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 - Варди, 22
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Гюндоган (Родри, 78), Бернарду Силва, Де Брюйне (Агуэро, 90), Марез, Стерлинг (Фоден, 89), Жезус
Лестер: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сонджу, Чилвелл, Ндиди, Тилеманс (Прат, 76), Перес (Грэй, 88), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Варди
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.