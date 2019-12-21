Манчестер Сити разобрался с Лестером, Зинченко не играл

«Манчестер Сити» не слишком удачно проводит первую половину сезона АПЛ, однако сегодня команда Хосепа Гвардиола получила шанс сократить отставание от «Лестера», занимающего 2-е место.

На своем поле «Сити» разобрался с соперником 3:1. Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе, а его место слева в обороне занял Бенжамен Менди.

Манчестерская команда осталась третьей, но отставание от «Лестера» составляет 1 пункт. «Ливерпуль», пропускающий тур из-за Клубного чемпионата мира, в 11 очках впереди.

Манчестер Сити - Лестер 3:1

Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 - Варди, 22



Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Гюндоган (Родри, 78), Бернарду Силва, Де Брюйне (Агуэро, 90), Марез, Стерлинг (Фоден, 89), Жезус



Лестер: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сонджу, Чилвелл, Ндиди, Тилеманс (Прат, 76), Перес (Грэй, 88), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Варди