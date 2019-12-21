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Манчестер Сити разобрался с Лестером, Зинченко не играл

«Манчестер Сити» выиграл, но остался третьим

  • 21.12.2019 21:24
  • 1756 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Сити разобрался с Лестером, Зинченко не играл
© twitter.com/ManCity

«Манчестер Сити» не слишком удачно проводит первую половину сезона АПЛ, однако сегодня команда Хосепа Гвардиола получила шанс сократить отставание от «Лестера», занимающего 2-е место.

На своем поле «Сити» разобрался с соперником 3:1. Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе, а его место слева в обороне занял Бенжамен Менди.

Манчестерская команда осталась третьей, но отставание от «Лестера» составляет 1 пункт. «Ливерпуль», пропускающий тур из-за Клубного чемпионата мира, в 11 очках впереди.

Манчестер Сити - Лестер 3:1
Голы: Марез, 30, Гюндоган, 43, Жезус, 69 - Варди, 22

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Гюндоган (Родри, 78), Бернарду Силва, Де Брюйне (Агуэро, 90), Марез, Стерлинг (Фоден, 89), Жезус

Лестер: Шмайхель, Перейра, Эванс, Сонджу, Чилвелл, Ндиди, Тилеманс (Прат, 76), Перес (Грэй, 88), Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 64), Варди

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    marko2020
    marko2020, 21.12.2019 22:09
    0
    Ну если даже Агуэро выпустили на 90-й минуте, то и Зине не зазорно было посидеть на лавке сегодня.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 21:26
    0
    То что он сидел на скамейке уже на фарт! Так что он свою работу сделал
    Ссылка
    marko2020
    marko2020, 21.12.2019 22:09
    0
    Ну если даже Агуэро выпустили на 90-й минуте, то и Зине не зазорно было посидеть на лавке сегодня.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 21.12.2019 21:26
    0
    То что он сидел на скамейке уже на фарт! Так что он свою работу сделал
    Ссылка
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