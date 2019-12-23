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Жозе МОУРИНЬО: «Мне легко признать, что Челси превзошел нас»

Главный тренер «Тоттенхэма» – о поражении от «синих»

  • 23.12.2019 04:44
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Жозе МОУРИНЬО: «Мне легко признать, что Челси превзошел нас»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
 
«Челси» был лучше нас в первом тайме. Мне несложно признать это. Они играли по схеме, при которой им очень комфортно. По схеме, которую они использовали на протяжении двух лет с Антонио Конте. Многим их игрокам очень комфортно так играть. Алонсо, Аспиликуэта, Канте, Виллиан чувствуют себя очень комфортно при такой схеме.
 
Игра была в основном на нашей половине поля, несмотря на то, что они не создали много моментов. Так или иначе, мне легко признать, что они превзошли нас», - сказал Моуриньо.
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Источник — Goal.com

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