Сассуоло – Наполи – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 17-го тура итальянской Серии А «Наполи» вырвал победу в гостях у «Сассуоло» со счетом 2:1.
Лучшие моменты матча Сассуоло - Наполи
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллан Лоурейро (Наполи).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамед Траоре (Сассуоло).
Источник — Sport.ua
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