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18-й тур
Осасуна
3:4
Реал Сосьедад
22.12.2019, FT

Осасуна — Реал Сосьедад — 3:4. Видео голов и обзор матча

В результативной голевой перестрелке удачливее оказались гости

  • 22.12.2019 20:09
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Осасуна — Реал Сосьедад — 3:4. Видео голов и обзор матча
© ФК Реал Сосьедад

В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 4:3.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Аридане, 45, Авила, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79

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Источник — Sport.ua

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