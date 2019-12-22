В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Осасуну» со счетом 4:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Аридане, 45, Авила, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79
Источник — Sport.ua
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