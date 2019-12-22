Войти или Зарегистрироваться

Реал Сосьедад перестрелял Осасуну, Леганес сильнее Эспаньола

Состоялись воскресные матчи 18-го тура испанской Примеры

  • 22.12.2019 17:19
  • 262 просмотра
  • 0 комментариев
Реал Сосьедад перестрелял Осасуну, Леганес сильнее Эспаньола
© ФК Реал Сосьедад

В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Леганес» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» в зрелищном выездном поединке добыл победу над «Осасуной» — 4:3

«Леганес» — «Эспаньол» — 2:0
Голы: Брэйтуэйт, 11, Эн-Несири, 54

«Леганес»: Куэльяр, Родригес, Росалес, Омеруо, Сильва, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83), Рубен Перес, Авазьем, Эн-Несири (Каррильо, 90), Брэйтуэйт.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Дидак Вила, Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 78), Кальери.
Предупреждения: Калеро (25), Гранеро (45), Авазьем (68), Рока (74), Дидак Вила (76), Феррейра (90), Давид Лопес (90).

«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Аридане, 45, Авила, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79

«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87), Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль (Горосабель, 46), Субельдия, Эдегор, Гевара (Ле Норман, 67), Порту, Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 77).
Предупреждения: Субельдия (5), Эступиньян (34), Брашанац (46), Виллиан Жозе (70), Эррера (71), Вильяр (88), Мерида (90), Аридане (90).
Удаление: Ронкалья (70).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности