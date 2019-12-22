Реал Сосьедад перестрелял Осасуну, Леганес сильнее Эспаньола

В поединке 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Леганес» дома обыграл «Эспаньол» со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» в зрелищном выездном поединке добыл победу над «Осасуной» — 4:3
«Леганес» — «Эспаньол» — 2:0
Голы: Брэйтуэйт, 11, Эн-Несири, 54
«Леганес»: Куэльяр, Родригес, Росалес, Омеруо, Сильва, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83), Рубен Перес, Авазьем, Эн-Несири (Каррильо, 90), Брэйтуэйт.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Дидак Вила, Дардер, Рока (Педроса, 84), Гранеро (Феррейра, 62), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 78), Кальери.
Предупреждения: Калеро (25), Гранеро (45), Авазьем (68), Рока (74), Дидак Вила (76), Феррейра (90), Давид Лопес (90).
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 3:4
Голы: Аридане, 45, Авила, 48, 84 — Ойарсабаль, 15, Порту, 18, Эдегор, 28, Исак, 79
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, Аридане, Давид Гарсия, Эступиньян (Вильяр, 87), Брашанац (Монкайола, 75), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия, Чими Авила, Адриан (Мерида, 75).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль (Горосабель, 46), Субельдия, Эдегор, Гевара (Ле Норман, 67), Порту, Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 77).
Предупреждения: Субельдия (5), Эступиньян (34), Брашанац (46), Виллиан Жозе (70), Эррера (71), Вильяр (88), Мерида (90), Аридане (90).
Удаление: Ронкалья (70).
Источник — Sport.ua
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