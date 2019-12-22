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Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Обалдел от итогового счета Шахтер — Аталанта»

Специалист прокомментировал вылет донецкого клуба из Лиги чемпионов

  • 22.12.2019 19:12
  • 1284 просмотра
  • 3 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Обалдел от итогового счета Шахтер — Аталанта»
© Sport.ua. Максим Калиниченко

40-летний бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о вылете «Шахтера» из Лиги чемпионов после поражения от «Аталанты» (0:3).

— «Шахтер» играет в Харькове, недавно получил там разгром от «Аталанты» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
— Смотрел до первого гола. Немножко обалдел от итогового счета, но надо быть честным: несколько раз «Шахтеру» в Лиге чемпионов повезло. А у «Аталанты», вполне приличной команды, сначала, наоборот, не шло: три поражения подряд при не самой плохой игре. Ясно, что она как минимум не слабее нынешнего «Шахтера». Я рассчитывал, что дома они выступят лучше.

— Не было желания приехать в родной город (Харьков — прим. ред.) и поболеть за украинскую команду?
— Не люблю смотреть футбол на стадионе, много отвлекаешься. А по ТВ есть все для приятного просмотра.

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Источник — Sport24

(7 голосов)

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Комментарии
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 20:18
    +1
    Опять это подспудное настроение, что наша команда должна быть на голову лучше, причем постоянно, и только тогда вопросов никаких не возникнет.
    Т.е. мы почему-то требуем от своих абсолютной убедительности. Плюс постоянно упоминается везение причем в негативном контексте.
    Вот если Ливерпуль забивает в конце - это потому что он дожал. А если наша команда забивает в конце - значит ей повезло. Т.е. как бы не совсем справедливо. Типа если Шахтер в гостевом матче забил Аталанте в конце - это не результат упорства, хладнокровия и мастерства, а какое-то там везение.
    Или если взять матч Динамо - Лугано, где швейцарцы забили гол с одного удара, то никто ведь не пишет про везение швейцарцев. Наоборот, критика идет только в адрес Динамо, хотя по статистике ударов преимущество у Динамо подавляющее. Ну так Ливерпуль тоже явно больше создал опасных моментов в матче с Фламенго.
    Может ему тоже повезло? Нет, что вы, как можно. Ливерпуль уверенно дожал.
    Какой-то странный тип мышления.
    Вот не так давно Челси дома благодаря арбитру, который в одном эпизоде удалил двоих и поставил пенальти, сумел избежать поражения в матче с Аяксом. И этих 2 баллов голландцам не хватило, чтобы занять 2 строчку в таблице. А дальше в 1/8 финала прошли англичане.
    Но что-то я не видел от тамошней прессы упреков, мол Челси прошел дальше незаслуженно, поскольку в совокупности он якобы выглядел не слишком убедительно. Главное, что прошел. Все остальное на фоне успеха имеет в лучшем случае второстепенное значение. Ну если вообще упоминается.
    А тут у нас постоянно какое-то самокопание происходит. Дотошное сравнение и выискивание вшей. Заслуженно - незаслуженно. Справедливо - несправедливо. Точно мы были лучше? Убедительно? И по игре? И по статистике? И это мнение поддерживают все? Как будто сами до конца не верим в то, что можем быть лучше и считаем благоприятный результат чуть ли не чудом.
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 22.12.2019 19:55
    -3
    Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:41
    предатель, за спартак играл!
    В том то и дело что играл когда-то, а разные рахицкие и ордецы сейчас в рашке играют. Даунецкое воспитание.
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:41
    -2
    предатель, за спартак играл!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 22.12.2019 20:18
    +1
    Опять это подспудное настроение, что наша команда должна быть на голову лучше, причем постоянно, и только тогда вопросов никаких не возникнет.
    Т.е. мы почему-то требуем от своих абсолютной убедительности. Плюс постоянно упоминается везение причем в негативном контексте.
    Вот если Ливерпуль забивает в конце - это потому что он дожал. А если наша команда забивает в конце - значит ей повезло. Т.е. как бы не совсем справедливо. Типа если Шахтер в гостевом матче забил Аталанте в конце - это не результат упорства, хладнокровия и мастерства, а какое-то там везение.
    Или если взять матч Динамо - Лугано, где швейцарцы забили гол с одного удара, то никто ведь не пишет про везение швейцарцев. Наоборот, критика идет только в адрес Динамо, хотя по статистике ударов преимущество у Динамо подавляющее. Ну так Ливерпуль тоже явно больше создал опасных моментов в матче с Фламенго.
    Может ему тоже повезло? Нет, что вы, как можно. Ливерпуль уверенно дожал.
    Какой-то странный тип мышления.
    Вот не так давно Челси дома благодаря арбитру, который в одном эпизоде удалил двоих и поставил пенальти, сумел избежать поражения в матче с Аяксом. И этих 2 баллов голландцам не хватило, чтобы занять 2 строчку в таблице. А дальше в 1/8 финала прошли англичане.
    Но что-то я не видел от тамошней прессы упреков, мол Челси прошел дальше незаслуженно, поскольку в совокупности он якобы выглядел не слишком убедительно. Главное, что прошел. Все остальное на фоне успеха имеет в лучшем случае второстепенное значение. Ну если вообще упоминается.
    А тут у нас постоянно какое-то самокопание происходит. Дотошное сравнение и выискивание вшей. Заслуженно - незаслуженно. Справедливо - несправедливо. Точно мы были лучше? Убедительно? И по игре? И по статистике? И это мнение поддерживают все? Как будто сами до конца не верим в то, что можем быть лучше и считаем благоприятный результат чуть ли не чудом.
    Ссылка
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