Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Обалдел от итогового счета Шахтер — Аталанта»

40-летний бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о вылете «Шахтера» из Лиги чемпионов после поражения от «Аталанты» (0:3).

— «Шахтер» играет в Харькове, недавно получил там разгром от «Аталанты» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

— Смотрел до первого гола. Немножко обалдел от итогового счета, но надо быть честным: несколько раз «Шахтеру» в Лиге чемпионов повезло. А у «Аталанты», вполне приличной команды, сначала, наоборот, не шло: три поражения подряд при не самой плохой игре. Ясно, что она как минимум не слабее нынешнего «Шахтера». Я рассчитывал, что дома они выступят лучше.

— Не было желания приехать в родной город (Харьков — прим. ред.) и поболеть за украинскую команду?

— Не люблю смотреть футбол на стадионе, много отвлекаешься. А по ТВ есть все для приятного просмотра.