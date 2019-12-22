ВИДЕО. Удален ни за что! Симуляция 80-го уровня в Португалии

Неприятный эпизод произошел в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Портимоненси» (4:2). Полузащитник «Спортинга» Янник Боласи был несправедливо изгнан судьей с поля.
30-летний конголезец в конце первого тайма получил мяч и начал обводку защитника. Тот вдруг упал на газон, держась за лицо, хотя не было даже касания. Судья принял решение удалить Боласи с поля.
Сам Боласи после матча пошутил: «Подпишите его в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Хороший дух и борьба от парней. Мы в полуфинале!»
👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂...I’m Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys...Into The Semi Finals Now💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) December 21, 2019
Источник — Twitter
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