ВИДЕО. Удален ни за что! Симуляция 80-го уровня в Португалии

Неприятный эпизод произошел в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Портимоненси» (4:2). Полузащитник «Спортинга» Янник Боласи был несправедливо изгнан судьей с поля.

30-летний конголезец в конце первого тайма получил мяч и начал обводку защитника. Тот вдруг упал на газон, держась за лицо, хотя не было даже касания. Судья принял решение удалить Боласи с поля.

Сам Боласи после матча пошутил: «Подпишите его в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Хороший дух и борьба от парней. Мы в полуфинале!»