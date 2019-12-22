Войти или Зарегистрироваться

ВИДЕО. Удален ни за что! Симуляция 80-го уровня в Португалии

Хавбек Янник Боласи был несправедливо изгнан судьей с поля

  • 22.12.2019 18:59
  • 4158 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Удален ни за что! Симуляция 80-го уровня в Португалии
© ФК Спортинг. Янник Боласи
Неприятный эпизод произошел в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Портимоненси» (4:2). Полузащитник «Спортинга» Янник Боласи был несправедливо изгнан судьей с поля. 
 
30-летний конголезец в конце первого тайма получил мяч и начал обводку защитника. Тот вдруг упал на газон, держась за лицо, хотя не было даже касания. Судья принял решение удалить Боласи с поля.
 
Сам Боласи после матча пошутил: «Подпишите его в Голливуд. А я просто счастлив, что команда выиграла. Хороший дух и борьба от парней. Мы в полуфинале!»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:44
    0
    не ну упал мастерски, ничо не скажешь.
    Ссылка
    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 22.12.2019 19:39
    -1
    Comrade Me, 22.12.2019 19:23
    Там за секунду до этого упомянутый Болази так странно рукой сделал вертушку, может, в том эпизоде и задел, плохо видно на повторе.
    Все лично видно. Он задел руку немного.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 22.12.2019 19:23
    -2
    Там за секунду до этого упомянутый Болази так странно рукой сделал вертушку, может, в том эпизоде и задел, плохо видно на повторе.
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 22.12.2019 19:22
    +3
    нікого не нагадує?)))
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 22.12.2019 19:20
    0
    Копия кротовой дашки.
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.12.2019 19:15
    +3
    Балерун! Достоин пару лет смотреть футбол только по телевизору!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 22.12.2019 19:11
    +6
    от п@дарок фуфлижний, за таке треба дискваліфікувати!!!
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 22.12.2019 19:11
    +6
    от п@дарок фуфлижний, за таке треба дискваліфікувати!!!
    Ссылка
    Саша Лапій
      Саша Лапій, 22.12.2019 19:22
    +3
    нікого не нагадує?)))
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 22.12.2019 19:15
    +3
    Балерун! Достоин пару лет смотреть футбол только по телевизору!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 22.12.2019 19:44
    0
    не ну упал мастерски, ничо не скажешь.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 22.12.2019 19:20
    0
    Копия кротовой дашки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности