ФОТО. Шевчук потроллил Роналду

40-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук пошутил над 34-летним португальским форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее Роналду забил невероятный гол в ворота «Сампдории», выпрыгнув вверх на 71 см.

«Рекорд Криштиану Роналду побит», — написал Шевчук в Instagram, комментируя свое фото в прыжке с матча против сборной Германии.