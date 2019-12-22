ФОТО. Шевчук потроллил Роналду

40-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук пошутил над 34-летним португальским форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Ранее Роналду забил невероятный гол в ворота «Сампдории», выпрыгнув вверх на 71 см.
«Рекорд Криштиану Роналду побит», — написал Шевчук в Instagram, комментируя свое фото в прыжке с матча против сборной Германии.
Источник — Instagram
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