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ФОТО. Шевчук потроллил Роналду

Экс-игрок сборной Украины считает, что превзошел рекордный прыжок Криштиану

  • 22.12.2019 18:11
  • 1150 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Шевчук потроллил Роналду
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Шевчук

40-летний бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук пошутил над 34-летним португальским форвардом туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее Роналду забил невероятный гол в ворота «Сампдории», выпрыгнув вверх на 71 см.

«Рекорд Криштиану Роналду побит», — написал Шевчук в Instagram, комментируя свое фото в прыжке с матча против сборной Германии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекорд @cristiano побит 😉✈️🤭

Публикация от Shevchuk V’yacheslav (@shevchuk__slava)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Crassus1
    online
      Crassus1, 22.12.2019 18:36
    0
    Если б Роналду та прищемили, он бы вообще с трусов бы вылетел
    Ссылка
    Vasyl1972
    online
    Vasyl1972, 22.12.2019 18:35
    0
    а більше немає про що писати???
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 18:30
    0
    А если бы остальные не просто пригнулись , а присели - вообще был бы Гулливером! Да ещё 4-й номер приподнял за ... , в общем вам ниже пояса будет (с).
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 22.12.2019 18:36
    0
    Если б Роналду та прищемили, он бы вообще с трусов бы вылетел
    Ссылка
    Vasyl1972
    online
    Vasyl1972, 22.12.2019 18:35
    0
    а більше немає про що писати???
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.12.2019 18:30
    0
    А если бы остальные не просто пригнулись , а присели - вообще был бы Гулливером! Да ещё 4-й номер приподнял за ... , в общем вам ниже пояса будет (с).
    Ссылка
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