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Украинка Котляр сыграет в финале турнира в США

Юная украинка обыграла россиянку Алину Корнееву

  • 22.12.2019 16:44
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Украинка Котляр сыграет в финале турнира в США
© БТУ. Елизавета Котляр

12-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр, посеянная под пятым номером, в полуфинале турнира Junior Orange Bowl во Флориде оказалась сильнее второй ракетки соревнований — Алины Корнеевой из России: 6:4, 6:4. Ранее 12-летняя россиянка выиграла престижный турнир в данной возрастной категории — Eddie Herr International Junior Championship.

Соперницей Котляр в финале станет также представительница России — восьмая сеяная Мирра Андреева.

Елизавета Котляр стала первой украинкой за последние четыре года, которая сыграет в финале Junior Orange Bowl: в 2015-м году на турнире победу одержали Дарья Лопатецкая (U-12) и Марта Костюк (U-14). В 2017-м году финалисткой Orange Bowl среди игроков до 18-ти лет стала Маргарита Белоконь.

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Источник — Большой теннис Украины

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