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Милан впервые за 21 год проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате

У «россонери» не было шансов в игре с «Аталантой»

  • 22.12.2019 17:12
  • 1225 просмотров
  • 1 комментарий
Милан впервые за 21 год проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате
© Twitter

«Милан» потерпел сокрушительное поражение от «Аталанты» (0:5) в рамках 17-го тура Серии А.

Для «россонери» это четвертое поражение за всю историю чемпионата Италии, в котором они уступили с разницей в минимум 5 мячей.

Последний раз такое случалось в 1998-м году, когда «Милан» со счетом 0:5 проиграл «Роме».

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Источник — Opta

(1 голос)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:29
    0
    Там и 7-0 могло быть
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 22.12.2019 18:29
    0
    Там и 7-0 могло быть
    Ссылка
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