Милан впервые за 21 год проиграл с разницей в 5 мячей в чемпионате

«Милан» потерпел сокрушительное поражение от «Аталанты» (0:5) в рамках 17-го тура Серии А.

Для «россонери» это четвертое поражение за всю историю чемпионата Италии, в котором они уступили с разницей в минимум 5 мячей.

Последний раз такое случалось в 1998-м году, когда «Милан» со счетом 0:5 проиграл «Роме».