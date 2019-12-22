КАРИКАТУРА ДНЯ. Фирмино — король мира

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним бразильским хавбеком «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
В финале клубного чемпионата мира по футболу «Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл «Фламенго». Единственный гол «красных» на счету «Фирмино».
«Роберто Фирмино, король мира», — прокомментировал Момани свою работу.
Источник — Instagram
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