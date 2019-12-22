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Малиновский сделал результативную передачу в матче с Миланом

Украинский полузащитник помог своей команде разгромить «россонери»

  • 22.12.2019 15:16
  • 648 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский сделал результативную передачу в матче с Миланом
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Милана».

На 83-й минуте матча Малиновский отдал голевой пас на Муриэля, который сделал счет 5:0 в пользу «Аталанты».

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 15:44
    0
    Почему-то Whoscored не засчитал. Будет ли этот ассист в официальной статистике?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.12.2019 15:44
    0
    Почему-то Whoscored не засчитал. Будет ли этот ассист в официальной статистике?
    Ссылка
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