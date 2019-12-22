Малиновский сделал результативную передачу в матче с Миланом

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился результативной передачей в поединке 17-го тура чемпионата Италии против «Милана».

На 83-й минуте матча Малиновский отдал голевой пас на Муриэля, который сделал счет 5:0 в пользу «Аталанты».

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» 20 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.