Малиновский – в основе Аталанты на матч против Милана

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет с первых минут матча 17-го тура Серии А против «Милана».
Отметим, что это будет 14-й матч для украинца в Серии А и шестой – в старте. Ранее Малиновский забил мяч в ворота «Болоньи» (1:2) в рамках 16-го тура.
Матч «Аталанта» – «Милан» начнется в 13:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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