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Малиновский – в основе Аталанты на матч против Милана

Украинский хавбек «Аталанты» появится на поле с первых минут

  • 22.12.2019 13:01
  • 776 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский – в основе Аталанты на матч против Милана
© ФК Аталанта. Руслан Малиновский
26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский выйдет с первых минут матча 17-го тура Серии А против «Милана».
 
Отметим, что это будет 14-й матч для украинца в Серии А и шестой – в старте. Ранее Малиновский забил мяч в ворота «Болоньи» (1:2) в рамках 16-го тура.
 
Матч «Аталанта» – «Милан» начнется в 13:30 по Киеву. 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    backhoserde
    online
    backhoserde, 22.12.2019 13:54
    0
    Комментарий свернут. Показать
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    backhoserde
    online
    backhoserde, 22.12.2019 13:54
    0
    Комментарий свернут. Показать
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